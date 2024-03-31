Oylar açılmaya devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek Halk TV aracılığıyla halka seslendi. Muhittin Böcek Halk TV aracılığıyla yaptığı açıklamada “Antalya’mıza baharı getirdik. Seçimi kazanıyoruz.” dedi
Ayrıca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Muhittin Böcek vatandaşlara seslenerek 'birlikte yürüyeceğiz' dedi
Muhittin Böcek'in açıklaması şu şekilde; "Sevgili Antalyalılar, Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Sandıkların başında görevimize devam edeceğiz. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız. Antalya’nın güneşli baharına birlikte yürüyeceğiz." dedi
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.