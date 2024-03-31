Oylar açılmaya devam ederken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin böcek Halk TV aracılığıyla halka seslendi. Muhittin Böcek Halk TV aracılığıyla yaptığı açıklamada “Antalya’mıza baharı getirdik. Seçimi kazanıyoruz.” dedi

Ayrıca sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Muhittin Böcek vatandaşlara seslenerek 'birlikte yürüyeceğiz' dedi

Muhittin Böcek'in açıklaması şu şekilde; "Sevgili Antalyalılar, Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Sandıkların başında görevimize devam edeceğiz. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız. Antalya’nın güneşli baharına birlikte yürüyeceğiz." dedi