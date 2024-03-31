Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, İsmail Küçükkaya'nın Halk Tv'de yayınlanan programına konuk oldu
31 Mart yerel seçimlerine dair açıklama yapan Karalar,"Müjdeyi verebilirsiniz kazanıyoruz" dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP adayı Zeydan Karalar, İsmail Küçükkaya'nın Halk Tv'de yayınlanan programına konuk oldu
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.