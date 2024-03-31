İsrail Başbakanı Netanyahu, ameliyat olacak

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fıtık ameliyatı geçireceğini ve ameliyat sürecinde görevlerinin İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'e devredileceğini duyurdu.
İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi’nden bugün yapılan açıklamada, “Cumartesi gecesi rutin kontrol sırasında Başbakan Netanyahu'da fıtık tespit edildi. Doktorlarıyla yapılan istişareler sonucunda, Başbakan'ın bu gece fıtık ameliyatı için hastaneye gelmesine karar verildi. Ameliyat tam anestezi altında gerçekleştirilecek. Bu sırada Başbakan'ın yerini Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin dolduracak” denildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.