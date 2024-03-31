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İsrail Başbakanı Netanyahu, ameliyat olacak

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fıtık ameliyatı geçireceğini ve ameliyat sürecinde görevlerinin İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'e devredileceğini duyurdu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, ameliyat olacak mask

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fıtık ameliyatı geçireceğini ve ameliyat sürecinde görevlerinin İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'e devredileceğini duyurdu.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi’nden bugün yapılan açıklamada, “Cumartesi gecesi rutin kontrol sırasında Başbakan Netanyahu'da fıtık tespit edildi. Doktorlarıyla yapılan istişareler sonucunda, Başbakan'ın bu gece fıtık ameliyatı için hastaneye gelmesine karar verildi. Ameliyat tam anestezi altında gerçekleştirilecek. Bu sırada Başbakan'ın yerini Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Yariv Levin dolduracak” denildi.

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31 Mar 2024 - 18:03 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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