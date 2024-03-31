31 Mar 2024 - 17:59 - Gündem

Bahçeli'nin yüzünde neden morluklar vardı?

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" dedi.