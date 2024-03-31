Bahçeli'nin yüzünde neden morluklar vardı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu, Ankara'da Anıttepe Ortaokulu'nda kullandı. Bahçeli'nin yüzünde oluşan morluklar dikkat çekti. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, kendisini telefon ile arayan DHA muhabirine konuyla ilgili açıklama yaptı. Büyükataman, “Devlet Bey daha önceden bir kaza geçirmişti. Kolu askıya alınmıştı. Düşme sonucu yüzünden de yaralandı. İyileşme sürecine geçtiği için yüzünde morluklar oluştu" dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.