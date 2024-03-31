YSK Başkanı Yener; "Veriler seçsis'e girilmeye başlandı"

YSK Başkanı Ahmet Yener, saat 17.00 itibarıyla ülke genelinde oy verme işleminin tamamlandığını söyledi.

Yener, "Ülke genelinde 34 siyasi partinin yarıştığı 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma süreci bazı münferit olaylar haricinde sorunsuz olarak tamamlanmıştır. Bu olaylar neticesinde yararlananlara acil şifalar diliyoruz, hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ise başsağlığı diliyorum. Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandık sonuç bilgileri SEÇSİS'e (Bilgisayar Destekli Merkezi Seçmen Kütüğü Sistemi) girilmeye başlanmış olup, veri akışı devam etmektedir. Yüksek Seçim Kurulu, siyasi partilerimizde tüm veri girişlerini paylaşmaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde hazırlanan ekranda siyasi partilerimizin temsilcileri anlık olarak seçim sonuçlarını izlemeye devam edeceklerdir. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ülkemize, milletimize, siyasi partilerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Yener, yayın yasağı ile ilgili kurulun toplanıp, değerlendirme yapacağını belirtti.