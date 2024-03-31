CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşımda, "Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.
- Siyaset
Özgür Özel Seçmene Seslendi!
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandığa giden seçmene sosyal medya hesabından teşekkür etti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.