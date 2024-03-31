- Siyaset

Özgür Özel Seçmene Seslendi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sandığa giden seçmene sosyal medya hesabından teşekkür etti.

Özgür Özel Seçmene Seslendi! mask

CHP Genel Başkanı Özgür Özelsosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşımda, "Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan  sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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31 Mar 2024 - 17:41 Ankara- Siyaset

Mahreç  Melisa Sapaz

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