Özgür Özel Seçmene Seslendi!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yaptığı paylaşımda, "Bugün sandığa giderek demokrasiye oylarıyla katkı sunan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm tercihler, başımızın tacıdır. Kullanılan tüm oylara sahip çıkmakta olan sandık görevlilerimize, müşahitlerimize, gönüllülerimize kolaylıklar diliyorum." ifadelerine yer verdi.