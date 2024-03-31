Ankara'da bıçaklı kavga

Ankara'da trafikte yol vermeme sebebiyle meydana gelen bıçaklı kavga, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Ankara-Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte yol vermeme nedeniyle tartışan 2 sürücü, araçtan inerek bıçakla birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavga eden 2 sürücü, çevredekiler tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay anı, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.