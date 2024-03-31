Ankara'da bıçaklı kavga

Haber albümü için resme tıklayın

Ankara'da trafikte yol vermeme sebebiyle meydana gelen bıçaklı kavga, bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Etimesgut ilçesindeki Ankara-Ayaş yolu üzerinde meydana geldi. Trafikte yol vermeme nedeniyle tartışan 2 sürücü, araçtan inerek bıçakla birbirlerinin üzerine yürüdü. Kavga eden 2 sürücü, çevredekiler tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay anı, diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.