Oy kullanmaya robot kostümüyle geldi

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Manavgat'ta seçmenlerden biri, oy kullanacağı Ilıca Mehmet Ali Karamancı İlkokulu ve Ortaokulu'na Transformers filminin karakterlerinden olan robot 'Bumblebee' kostümüyle geldi. Diğer seçmenlerin ilgisini çeken robot kostümlü kişi, oyunu Kudüs ve İsrail'in işgal ettiği Filistin için kullanacağını belirterek, "Gelecek nesillere vasiyetimdir. Kudüs'ü ve Filistin'i kurtarsınlar. Biz kurtaramadık, onlar kurtarsın" dedi.
Anne ve babalarıyla okula gelen çocuklar, ismi öğrenilemeyen robot kostümlü kişiyle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.