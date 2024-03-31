Afyonkarahisar'da muhtar bıçaklandı

Afyonkarahisar'da mahalle muhtarı adayı olan Halit Kaplan, oy kullanma sürecinde yaşanan bir tartışma sırasında rakip adaylardan birinin yakını tarafından bacağından bıçaklandı.
Akçin Mahallesi'nde oy kullanma işlemi sırasında yeniden aday olan mahalle muhtarı Halit Kaplan ile rakip adaylardan birinin yakınları arasında tartışma çıktı. Akçin İlkokulu bahçesindeki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Halit Kaplan, bıçakla bacağından yaralandı. Halit Kaplan, çağırılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Halit Kaplan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, Kaplan’ı bıçakladığı belirlenen Y.B.’yi gözaltına aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.