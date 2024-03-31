Adaylardan sandık çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sandıklar 17.00 itibariyle kapandı. İstanbul’da şu ana kadar olumsuz bir durum yaşanmadı. Şimdi, sayım işleminin görevliler ve vatandaşlar tarafından titizlikle takip edilmesi süreci başladı. Tüm vatandaşlarımızı süreci dikkatle takibe davet ediyorum. Asla rehavete kapılmadan tüm oylarımıza sahip çıkacağız."

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sandık başında olan vatandaşlara teşekkür ederek, sandık çağrısında bulundu.

Altınok'un paylaşımı şu şekilde; "Değerli Ankaralılar, Saat 17.00 itibarıyla oy verme işlemi tamamlandı ve oy sayımına geçildi. Demokrasimize, şehrimizin geleceğine ve oylarımıza sahip çıkmak için tüm vatandaşlarımızı sandık başına oy sayımını takip etmeye davet ediyorum. Bu vesileyle gün boyu büyük emek sarf eden sandık görevlilerimize, sandık müşahitlerimize ve teşkilat mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Ankara Bizim Hepimizin!"