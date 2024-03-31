İmamoğlu, Beylikdüzü'nde oyunu kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oyunu kullandı. İmamoğlu burada yaptığı açıklamada, “21’inci yüzyıla yakışan, ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda kurallara, kanuna uygun hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye'nin, İstanbulumuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim” dedi.

Mahalli idareler Genel Seçimleri için Türkiye saat 08.00’de sandık başına gitti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, oyunu saat 12.30’da eşi Dilek İmamoğlu, çocukları Mehmet Selim İmamoğlu ve Semih İmamoğlu ile 2244 numaralı sandıkta kullandı. 18 yaşını dolduran Semih İmamoğlu, ilk oyunu kullandı. Ekrem İmamoğlu, “Semih, ilk oyunu kullanıyor. Biraz heyecanlıydı. Sanırım kime oy vereceği konusunda düşünceliydi biraz, ondan heyecanlıydı galiba” dedi.

Oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. İnşallah bolluğa, berekete vesile olur” dedi.

“SEÇİMİN PROBLEMSİZ GEÇMESİNİ DİLİYORUZ”

Okul bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan İmamoğlu, “Bugün Türkiye'mizin her yerinde İstanbul'da yerel seçim yaşıyoruz. Ramazan ayındayız, dilerim ve isterim ki bugün Ramazan ayının o bütün güzel duygularını yaşarız. Hem oy kullanma esnasında hem de sonrasında hiçbir sorun ve hiçbir sıkıntının olmadığı, sandık iradesinin kimsenin hakkına sıkıntı gelmeden, sonuç neyse vatandaşımız kime oy kullanmışsa onun en doğru şekliyle sonucun ilanıyla göreve başlamasının ülkemiz demokrasisi ve birlik ve beraberliği açısından çok önemli. Bu duygularla elbette bu seçimin problemsiz geçmesini diliyoruz. Bugün ailemizle, eşimle ve iki oğlumla birlikte oylarımızı kullandık. Oy, demokraside vatandaşlarımızın kutsal hakkıdır ve bu hakkın sandığa atıldığı an itibariyle korunması da şarttır. Elbette bunun korunması ve bunun muhafaza edilmesiyle ilgili kurumlar bellidir ama Türkiye'mizde ne yazık ki bazı konulardaki eksiklikler giderilmediği için sandığın muhafaza edilmesi, şahitliğin ötesinde görev alan vatandaşlarla birlikte yürütülüyor. Umarım çağdaş bir seviyeye ulaşır. Ülkemizde oy kullanma biçiminin, oy tasnif sayım ve tasnif biçiminin ve sonuca dönüşmesinin hiçbir sorun yaşanmayacağı şekilde var olmasını da ilerleyen seçimlerde ve yıllarda hep birlikte yaşarız” dedi.

“İNŞALLAH ÖNÜMÜZDEKİ 5 YILI EN GÜZEL ŞEKİLDE ŞEHRİMİZE YAŞATMAYA DEVAM EDERİZ”

İmamoğlu, “Bugün tabii biraz benim için duygusal bir gün. Çünkü 5 yıllık emeğin helalleşme anı. 5 yıllık emeğin helalleşme anı en güzel vatandaşımızın oyuyla yorumlanabilir. Umarım halkımız vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz bu helalleşme duygusunu bana yaşatır. Ben kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmayı, bütün mesai arkadaşlarım bütün siyasi yol arkadaşlarımla birlikte en yüksek seviyede yatırımcı ve dayanışmacı bir süreci İstanbul'umuza ve eşitlik ilkesi doğrultusunda hiçbir ilçeyi birbirinden ayırmadan asla siyasi unsurları, partizanlığı ve particiliği önüme koymadan, bireylerin eşitliği, insanların eşit hizmet alma hakkı üzerinden hareket ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bu koca şehirde birinin kalbini kırmışsam, birini üzmüşsem elbette af dilerim. Hakkını helal etsin. Bu memleketin, bu güzel şehrinin başta çocukları olmak üzere, gençleri, kadınları ve anneleri bu şehirde en iyi şekilde yaşasınlar diye elimizden gelenin en iyisini yaptığımıza inanıyoruz. İstanbul’a çok önemli bir dönemi yaşattığımıza inanıyoruz. Dediğim gibi umarım 16 milyon insanımızla bu seçimde çıkan sandık sonucuyla helalleşiriz. Tabii yetki sahibi olmak durumunda da inşallah önümüzdeki 5 yılı en güzel şekilde şehrimize yaşatmaya devam ederiz” diye konuştu.

“İSTANBULUMUZUN ÇOK GÜZEL BİR BAHAR SABAĞINA UYANMASINI DİLERİM”

Seçimi partisinin il başkanlığında takip edeceğini ifade eden İmamoğlu, şunları ekledi: “Bu akşam seçim koordinasyon olarak il başkanlığımızda seçimi takip edeceğim. Sandık başında görev alan her arkadaşlarımızın hangi siyasi parti mensubu olursa olsun kimsenin hakkının hukukunun çiğnenmemesi için mücadele vermelerini, sandık başkanı olan yetkililerin de en doğru şekilde süreci yönetmelerinin, hiçbir manipülasyonun olmadığı Türkiye Cumhuriyeti demokrasisine yakışır şekilde sonuçlandıktan sonra son ıslak imzalı tutanağı alana kadar sandıkların başında kalmalarını diliyorum. Vatandaşlarımızın en değerli hakkı olan oy hakkının sonuca nasıl eriştiğini ya da sonuca nasıl yansıdığını görmek için de bu güzel Ramazan ayında sonuçları beklemek adına okulların bahçelerini tercih edebilirler, yakın alanlarda bekleyebilirler ve sonuçları öğrenirler. Herkesin gönlü hoş ve rahat olur. Bu bağlamda başta Yüksek Seçim Kurulu olmak üzere il seçim kurulu, ilçe seçim kurullarının da gereken hassasiyeti göstermelerini 21’inci yüzyıla yakışan ülkemizin geleceğini belirleyen bu tür seçimlerde de en ufak sorunun yaşanmadığı bir şekilde sonucun bağlanması konusunda kurallara, kanuna uygun hassas bir dönemi yönetmelerini dilerim. Günümüz güzel olsun. Yarın sabah Türkiye'nin, İstanbulumuzun çok güzel bir bahar sabahına uyanmasını dilerim."