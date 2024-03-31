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Düzce'de muhtarlık kavgası

Düzce'de polis, muhtar adayı yakınlarının kavgasını biber gazı ile müdahale ederek sonlandırdı.

Düzce'de muhtarlık kavgası
Düzce'de muhtarlık kavgası
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Düzce Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Uzun Mustafa İlkokulu'nda meydana geldi. Kiremitocağı Mahallesi muhtar adayları Şenol Demirtaş ile Selçuk Çelik'in yakınları arasında tartışma çıktı. Okul içinde başlayan tartışma, bahçeye taşarak kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurdu. Görevli polislerin ayırmaya çalıştığı kavgada biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Müdahale sonrası taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.

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31 Mar 2024 - 14:47 DHA Düzce- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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