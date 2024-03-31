Düzce'de muhtarlık kavgası

Video için play'e tıklayın

Düzce Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Uzun Mustafa İlkokulu'nda meydana geldi. Kiremitocağı Mahallesi muhtar adayları Şenol Demirtaş ile Selçuk Çelik'in yakınları arasında tartışma çıktı. Okul içinde başlayan tartışma, bahçeye taşarak kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurdu. Görevli polislerin ayırmaya çalıştığı kavgada biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Müdahale sonrası taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.