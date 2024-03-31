Düzce'de muhtarlık kavgası

Düzce Kiremitocağı Mahallesi'ndeki Uzun Mustafa İlkokulu'nda meydana geldi. Kiremitocağı Mahallesi muhtar adayları Şenol Demirtaş ile Selçuk Çelik'in yakınları arasında tartışma çıktı. Okul içinde başlayan tartışma, bahçeye taşarak kavgaya dönüştü. Taraflar, birbirlerine tekme, tokat ve yumruklarla vurdu. Görevli polislerin ayırmaya çalıştığı kavgada biber gazı ile müdahalede bulunuldu. Müdahale sonrası taraflar ayrılırken, kavgaya karışanlar gözaltına alındı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.