Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Mahalli İdareler Yerel Seçimleri için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na saat 13.15 sıralarında geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen karşıladı. Oy kullanacağı sınıfa giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sandık görevlileriyle tek tek tokalaştı. Pusula ve mührü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine girerek oyunu kullanırken, eşi Emine Erdoğan da oyunu kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan 3308 numaralı sandıkta oy kullandı. Kabinden ilk olarak Emine Erdoğan çıktı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kabinden çıkarak birlikte sandığa zarfı attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan imza işleminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Her şeyden önce kısa bir süre önce malum milletvekili seçimi ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini icra ettik. Şimdi de tabii yerel yönetimler seçimini icra ediyoruz bugün. Gerçekten arka arkaya bu kadar kısa bir süreyle bu iki seçim milletimizi yordu. Bizleri de yordu. Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerde inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimi, diğer taraftan yerel yönetim seçimleri bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Milletimize gösterdiği bu sadakat içinde şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bütün sandık kurulu mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ederim" dedi. Oy kullanma işleminin ardından okul bahçesinde bekleyen vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yoğun ilgi gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a okul önünde bekleyen bir engelli vatandaş hediye takdim etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullandığı sandıkta 346 seçmenin olduğu öğrenildi.