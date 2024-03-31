" Saldırılarda 32 bin 782 sivil öldü"

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde düzenlediği saldırılar sonucu 32 bin 782 sivilin hayatını kaybettiğini, 75 bin 298 sivilin ise yaralandığını duyurdu. Bakanlık, son 24 saatte 77 sivilin yaşamını yitirdiğini, 108 sivilin ise yaralandığını açıkladı.