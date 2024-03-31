Mardin'de sandık görevlisi darp edildi

Midyat ilçesi Gölcük Mahallesi’nde Atatürk Ortaokulu’nda görevli Demokrat Partili sandık görevlisi İdris Aydın ile okulu ziyaret edip sandıkları gezen AK Parti Midyat Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin’in yanındaki kişiler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışmada arbedeye dönüştü, aydın yüzüne tekme aldı.
Polis, görevliler dışındaki herkesi okul dışına çıkarırken, olayın ardından rahatsızlanan İdris Aydın, hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözetim altında tutulan Aydın’ın, taburcu olduktan sonra darp raporu alarak şikayetçi olacağı öğrenildi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.