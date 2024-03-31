Engelli seçmenler sandığa özel araçlarla götürüldü

Bağcılar Belediyesi 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacak engelli vatandaşlar için 54 binek araç, 11 tane ambulans ve 9 asansörlü araçla hizmet veriyor. Şimdiye dek 3 bin 172 başvuru aldıklarını belirten Bağcılar Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Sorumlusu Elif Karaarslan, başvuruların gün boyu devam edeceğini söyledi. Proje kapsamında; evlerinden alınan engelli seçmenler okullardaki sandıkta oylarını kullandıktan sonra araçla evlerine bırakılıyor.

“MEMNUN KALDIĞIM İÇİN BU SENE DE TALEP ETTİM”

Geçtiğimiz seçimde de projeden yararlandığını belirten engelli seçmen Atike Gürbüzer, “23 yıldır Bağcılar’da yaşıyorum. Burada oturuyorum. Proje tabii ki de iyi oldu. Daha önceden oy vermeye giderken zorlanıyorduk. Geçen sene de ben bu aracı kullandım. Memnun kaldığım için bu sene de talep ettim. Bu projeden dolayı da Abdullah Özdemir Başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“DESTEKLERİMİZİ SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ”

Bağcılar Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Sorumlusu Elif Karaarslan ise projeyle ilgili olarak, “Bizim bu projedeki temel amacımız; engelli vatandaşlarımızın, yaşlılarımızın, özel gereksinimli tüm bireylerimizin seçme haklarını kullanmalarında yardımcı olmaktır. Bağcılar Belediyesi olarak ‘sıfır engel’ mottosuyla çıktığımız bu yolda tüm vatandaşlarımızın oy kullanım yerlerine kolay erişilebilmeleri için desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Şu an itibariyle 3 bin 172 başvuru aldık ve gün sonuna kadar başvuru almaya devam edeceğiz. Bu kapsamda 54 binek araç, 11 tane ambulans ve 9 asansörlü araçla beraber sahada hizmet vermeye devam ediyor. Tüm vatandaşlarımız 0212 630 16 16 telefon numarasından arayarak başvuruları oluşturabiliyor. Daha sonra engel durumuna göre asansörlü araç, ambulans veya binek araçlarla birlikte gidip evlerinden alıyoruz. Oy kullandıktan sonra tekrar evlerine bırakıyoruz” dedi.