DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Çankaya ilçesindeki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4624 numaralı sandıkta eşi Zeynep Babacan ile oy kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Babacan, "Bugün gerçekten Türkiye için güzel bir gün. Demokrasimizin işlediği, böylesine zor bir coğrafyada vatandaşlarımızın sandığa yoğun ilgi gösterdiği bir ülkeyiz. Bu da bizi gerçekten mutlu ediyor. Bu seçimlerde özellikle sahada illeri dolaşırken umutsuz vatandaşımızın sayısının çok olduğunu gördüm. Yani sanki sandıkta bir şey değişmiyor. 'Oy vererek bir şey değiştiremiyoruz' hissi bir miktar hakim gibi. Ama öyle değil. Türkiye büyük ve güzel bir ülke. Bu büyük ve güzel ülkenin çok daha güzel yönetilmesi mümkün. Dürüst ve ehil kadrolar tarafından yönetildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını aşması mümkün. Dolayısıyla ülkemizden asla umudu kesmeyelim. Demokrasimize sahip çıkalım. Demokrasimize sahip çıkmanın en önemli yolu da sandıkta irademizi millet olarak ortaya koymak. Yani 'bir oyla ne değişecek ki' demeyelim; bir oyla çok şey değişir. Tabii ki büyük şehirlerimiz önemli; ama en çok da ilgi İstanbul ve Ankara'nın üzerinde ister istemez. Biz DEVA Partisi olarak hem İstanbul'da hem de Ankara'da kendi adaylarımızla seçime girdik. Ve kendi adaylarımızın seçilmesi için yoğun bir gayret içerisinde olduk. Bizim umudumuz tabii ki adaylarımızın mümkün olan en iyi başarıyla bu seçimlerden çıkması. Ancak diğer partilerin adayları konusunda yorum yapmam herhalde bugün çok uygun değil. Ankara da İstanbul da tabii bizim göz bebeğimiz; en büyük şehirlerimiz. Biz bu şehirler çok iyi, düzgün, temiz yönetilsin isteriz. Sandıktan çıkan sonucu göreceğiz. Ama bu seçim DEVA Partisi'nin ilk defa kendi logosuyla girdiği bir seçim. İlk defa biz adaylarımızla DEVA Partisi'nin ismiyle ve logosuyla bu seçime girdik. Bizim amacımız ve beklentimiz DEVA Partisi'nin tüm seçim bölgelerinde bu seçimden mümkün olan en yüksek başarıyla çıkması" ifadelerini kullandı.

Bu seçimin farklı değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Babacan, "Bu seçim sandığından bir mesaj çıkacak. Bu mesaj çok önemli. Vatandaşlarımız, mevcut iktidardan memnun mu, değil mi? Sandıktan çıkacak sonuç, bir bakıma hükümet açısından bir güven oylaması niteliği de taşıyacak. Onun için bu seçimler sadece belediye başkanlarımızın, meclis üyelerimizin veya muhtarlarımızın seçileceği seçimler değil aynı zamanda iktidara, merkezi hükümete de bir mesaj verme seçimi. Demokrasi yerelde başlar. Onun için yerel seçimde millet olarak sandıklara sahip çıkalım, demokrasimize sahip çıkalım. Asla bu büyük ve güzel ülkeden umudumuzu kesmeyelim. Türkiye gerçekten iyi yönetildiğinde çok daha iyi noktalara, çok hızlı ulaşabilen bir ülke. Çözümü hep beraber demokrasi içinde arayalım" diye konuştu.