"Seçimler milletimiz, devletimiz için hayırlı olsun"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Anıttepe Ortaokulu'nda 1320 numaralı sandıkta oy kullandı. Sol kolu sargılı olan Bahçeli, oyunu kullandıktan sonra çıkışta açıklamada bulundu. Bahçeli, "Yeni yüzyılın mahalli idareler seçimleri olarak ilkini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bütün siyasi partilerimize, onların değerli adaylarına başarılar diliyorum. Seçimlerin milletimiz için, devletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah çok daha güzel günler çok daha güzel seçimler gerçekleştirilecektir. Şimdiden bütün milletimize teşekkür ediyor, sağlıklar diliyorum" ifadelerini kullandı. Bahçeli, seçim sonucunu MHP Genel Merkezi'nden takip edeceğini belirtti.

Bahçeli, 17 Mart'ta yapılan MHP Olağan Kongresi'ne de kolu sargılı şekilde katılmış ve partiden, "Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, ters bir harekete bağlı olarak, omuz burkulması sonucu kolunda bir incinme olmuştur" açıklaması yapılmıştı.