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Şanlıurfa'da muhtarlık kavgası

Şanlıurfa kent merkezi ile ilçelerinde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle çıkan kavgalarda 15 kişi, yaralandı.

Şanlıurfa'da muhtarlık kavgası mask
Şanlıurfa'da muhtarlık kavgası
Şanlıurfa'da muhtarlık kavgası
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Şanlıurfa Harran ve Bozova ilçelerindeki bazı mahallelerde 'muhtarlık' seçimleri nedeniyle kavgalar çıktı. Muhtar adayı yakınları arasında çıkan kavgalarda 4'ü tabanca ile olmaz üzere 15 kişi yaralandı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırılırken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Bozova ilçesi Ürünlü Mahallesi'ndeki kavga ise jandarmanın hava ateş açması ile sonlandırıldı.

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31 Mar 2024 - 13:14 DHA - Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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