Kılıç, başkentte oyunu verdi

Yeniden Refah Partisi’nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Suat Kılıç, Ankara’da oyunu kullandı. Yeniden Refah Partisi’nin ABB Başkan adayı Suat Kılıç ve eşi Melike Nur Kılıç, ' 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak için Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde bulunan Hacılar İlkokulu’na geldi. Kılıç çifti daha sonra 1142 numaralı sandıkta oylarını verdi. Ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suat Kılıç, “Oyumuzu kullandık. Hayırlı uğurlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti çok partili hayata geçtiğinden bu yana birçok seçim icra etti ve seçimler demokratik olgunluk içerisinde cereyan etti. 31 Mart 2024 yerel seçiminin de aynı demokratik olgunluk içerisinde cereyan etmesini temenni ediyorum. 81 ilimizde 922 ilçemizde katılan bütün partiler açısından nihayetinde bugün yaşanmakta olan bir demokrasi yarışıdır, demokrasi şölenidir. Millet iradesinin sandığa yansımasıdır” dedi.

‘HERKESİN SANDIKTAN ÇIKAN NETİCEYİ BAŞ TACI ETMESİ LAZIMDIR'

Kılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: “60 milyondan fazla insanımız bugün sandık başına gidecek. Demokratik olgunluk içerisinde oyunu kullanacak ve vatandaşımızın iradesi doğrultusunda ülkemizin önümüzdeki 5 yıla yönelik yerel yöneticileri seçilmiş, belirlenmiş olacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir'. Hakimiyet milletin olduğuna göre mühür bugün milletin elindedir. Millet mührü basacak ve iradesini sandığa yansıtacaktır. Geri kalan bütün siyasi partilere düşen bütün adaylara ve kamuoyunun bütün unsurlarına düşen vazife, sandıktan çıkacak sonucu saygıyla karşılamaktır. Sandıktan çıkan sonuca saygı göstermektir. Vatandaşın iradesine değer vermektir. Vatandaşın sandığa yansıyacak iradesini hafife almak, yok saymak, küçük görmek, hor görmek, kimsenin haddine değildir. Herkesin sandıktan çıkacak bu neticeyi baş tacı etmesi lazımdır. Doğudan batıya, güneyden kuzeye, Ankara'dan İstanbul'a, seçmen tercihleri şu an sandıklara düşmekte ve milli irade yönetime sirayet etmektedir. Biz buna saygı duyuyoruz, herkesin de saygı duymasını bekliyoruz. Sandık bölgelerinde, sayım süreçlerinde ilçe ve il seçim kurulları sürecinde herkesin bu iradeye değer vermesini, saygı duymasını her bir parti görevlisinin, diğer partiler için kullanılan oylara da sahip çıkıp değer vermesini, doğru sayılması için gayret göstermesini, ıslak imzalı tutanaklara önem verilmesini ve nihayetinde sandığa yansıyan iradeye el birliğiyle sahip çıkılmasını istiyorum, arzu ediyorum, öneriyorum.”