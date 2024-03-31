Sandık görevlisi, kalp krizi geçirdi

Zonguldak, Turgut Reis Ortaokulu’nda meydana gelden olayda, CHP’den 5’inci sıra belediye meclis üyesi adayı Hüseyin Çakır, partisi tarafından görevlendirildiği sandık başında beklerken bir anda fenalaşıp, yere yığıldı. Çakır için diğer görevliler 112’yi arayarak yardım istedi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Hüseyin Çakır, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çakır'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi.