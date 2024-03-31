Emekli öğretmen evinde oy kullandı

Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde KOAH, tedavisi gören Osman Morto, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak istediğini belirterek, hastane yönetiminden yardım istedi. Hastanede sağlık personeli tarafında hazırlanan Morto, Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tekerlekli sandalye ile hasta nakil ambulansına alındı. Morto, hastaneye 7 kilometre mesafedeki Bosnaköy'e götürüldü. Morto, burada muhtarlık binasında bulunan 1391 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Morto, oy kullanmasını sağlayan sağlık ekiplerini teşekkür ederek, "Oyumuz millete, devlete hayırlı olsun" dedi.Morto, oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.