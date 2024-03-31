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Murat Kurum Kağıthane'de oyunu kullandı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, eşi Şengül Kurum ve oğlu Mehmet Kurum ile birlikte Kağıthane İmece İlkokulu 1166 numaralı sandıkta oy kullandı.

31 Mar 2024 - 12:44 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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