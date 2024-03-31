İzmirdeki okullarda oy yoğunluğu

İzmir'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 10 bin 721 sandıkta toplam 3 milyon 459 bin 970 seçmen oy kullanmayı sürdürürken, bölgede vatandaşlar seçime ilgi gösterdi. Saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanma işlemi sırasında okullarda zaman zaman yoğunluk oluştu. Seçim güvenliğini sağlamak için yoğun güvenlik önlemleri alınan okullarda, oy kullanmaya gelen yaşlı ve engelli vatandaşlara yakınları ve görevliler yardımcı oldu. Karşıyaka Lisesi'nde oy kullanan vatandaşlardan Adnan Özdemir, "Büyükşehir belediye başkanının eşit davranmasını, ilçeler arasında fark gözetmeksizin bütün ilçelere eşit belediye başkanı olmasını arzu ediyoruz. Karşıyaka'nın kendine münhasır sorunları var. Karşıyaka belediye başkanı bu sorunları giderememiş durumda. Karşıyaka ve İzmir'in sorunları için İzmir büyükşehir belediye başkanının çok daha çalışkan, üretken, halkını koruyan, düşünen, mücadele eden büyükşehir belediye başkanı olmasını arzu ediyoruz" dedi.

'GENÇLERİN SANDIKLARDA GÖREV YAPMASI GEREKİYOR'

Halkın sorunlarıyla ilgilenen, çevreye önem veren bir belediye başkanı istediğini dile getiren vatandaşlardan Ayhan Ekim, "İzmir'in en büyük problemlerinden biri körfez ve körfez kokusu, bunu giderecek ve çözüm üretecek bir başkan beklentim var. Çünkü Karşıyaka maalesef bu kokuyu en yoğun hisseden yerlerden biri. Ayrıca gençlerin sandıklarda görev yapması gerekiyor ama gördüğüm kadarıyla sandıktaki görevlilerin tamamı 60 yaş üzeri. Gençlerin sandıklarda görev alması gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

'CEBİNİ DOLDURAN DEĞİL, MİLLETİ DOYURAN GELSİN'

Seçilecek belediye başkanının vatandaşı düşünmesi gerektiğini belirten Gülser Başara ise "Artık bizi düşünsünler. Herkes cebini düşünmesin, milleti düşünsün. Herkese iyilik yapan, çalışan olsun. Cebini dolduran değil, milleti doyuran gelsin. Pahalılıktan bıktık. Emekliyiz, ilacımız, bezimiz var. Herkes cebini düşünüyor" dedi.

'GELEN BELEDİYE BAŞKANLARI ALAYBEY'E ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPTI'

Vatandaşlardan Cazibe Ertürk de "Şimdiye kadar hiç gelmedi ama bundan sonra gelecek olan inşallah güzel çalışır ve Karşıyaka Alaybey'e de biraz eğilir. Gelen belediye başkanları Alaybey'e üvey evlat muamelesi yaptı" diye konuştu.