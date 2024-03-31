- Gündem

Oy verme sırasında kavga : 1 ölü , 12 yaralı

Diyarbakır'da, kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı, taşlı, sopalı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı.

Oy verme sırasında kavga : 1 ölü , 12 yaralı mask
Oy verme sırasında kavga : 1 ölü , 12 yaralı
Oy verme sırasında kavga : 1 ölü , 12 yaralı
+11
Haber albümü için resme tıklayın

Olay, sabah saatlerinde Sur ilçesi kırsal Ağaçlıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Oy verme işlemi sırasında çıkan tartışma büyüyerek, silahlı, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Emin Çelik (44), vücuduna isabet eden kurşunlarla hayatını kaybetti, 2'si ağır 12 kişi yaralandı. Kavga nedeniyle sağlık ekipleri olay yerine giremezken, bölgeye takviye jandarma ekipleri sevk edildi.

GAZETECİLERE SALDIRI

Takviye ekiplerin gelmesi ile olay yerine gitmeye çalışan sağlık ekipleri ile gazeteciler, tarafların taşlı ve silahlı saldırısına uğradı. Bu sırada DHA muhabirleri Burak Emek ve Gıyasettin Tetik, ambulansa binerek korunmaya çalıştı. Gazetecilerin bulunduğu otomobilin lastiğine de mermi isabet ederken, 2 ambulans hasar gördü. Görevliler ve gazeteciler güvenli alana geçerken, jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

# Diyarbakır, Kavga, edildi, ile, Sağlık, Ambulans, Oy verme, eden, Jandarma, SALDIRI

31 Mar 2024 - 12:33 DHA Diyarbakir- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL