"1 aydır tehdit ediyordu"

İstanbul, Maslak Caddesi'ndeki bir binada meydana gelen olayda, iddiaya göre, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde özel güvenlik görevlisi Cumali Varan, yaklaşık 1 ay önce ayrıldığı 7 senelik sevgilisi hemşire Sibel Kavılı'nın (43) evine zorla girdi. Varan ile Kavılı arasında tartışma çıktı.Tartışmada Varan, Sibel Kavılı'yı önce darbetti daha sonra yanında getirdiği silahla göğsünden vurdu. Olayın ardından şüpheli, evden hızla uzaklaştı. Kavılı'ya ulaşamayan akrabaları şüphelenerek komşularını aradı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sibel Kavılı'nın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Sibel Kavılı'nın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Polisin ekiplerinin çalışmasının ardından şüpheli Cumali Varan Kocaeli'de, Sibel Kavılı'yı öldürdüğü silahla yakalanarak gözaltına alındı.

KATİLDEN SOSYAL MEDYADA ELVEDA MESAJI

Şüpheli Cumali Varan sosyal medya hesabında 2 gün önce "İstanbul sen mi büyüksün ben mi" dedikçe bizi alıp savurdu. Bana öğrettiği tek şey kendinden başkasına değer vermeyeceksin. Elveda İstanbul, içindekilerle beraber elveda" yazılı bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

"1 AYDIR TEHDİT EDİYORDU"

Sibel hemşirenin mesai arkadaşı Ömür Karaman, "Bu olayların bir an önce son bulmasını ümit ediyorum. Biz öncelikle toplumumuza yer etmiş erkek egemen bakış açısıyla mücadele etmeliyiz. Maalesef bugün bu acı gerçekle karşı karşıya kaldık. Kendisi mesleki açıdan devletimize birçok şey katmış birisiydi. Görevini layıkıyla yerine getirirdi. Dün onu bizden kopardı. Kadın cinayetlerinin bir an önce son bulmasını kimsenin sevenlerine bunu yaşatmamasını ümit ediyoruz. Bir kıskançlık değil ayrılığı hazmedememeden ötürü bir erkek tarafından hayattan koparıldı. Olaydan öncede darbedilmiş. Darbedildikten sonra da göğsüne 2 el ateş ediliyor. Saat 17.30 - 18.00 gibi canına kastediliyor. Ertesi gün de emniyet mensupları kapıyı kırarak ablamızın cansız bedeniyle karşılaşıyorlar. Arkadaşlık süreçleri 5-6 yıl. İşin olmayacağı kendisine söylenince karşı tarafın bunu hazmedememesi ve 1 aylık süreçte tehditler, mesai çıkışı takip etmeler. Ablamızın yaşadığı binada saklanarak zorbalık yapıyor evine girdiği esnada" dedi.