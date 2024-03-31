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Ambulansla oy kullanmaya geldi

Edirne'de tedavi gören Osman Morto (62), hastaneden nakil ambulansına alınarak, götürüldüğü Bosnaköy'de oyunu kullandı.

Ambulansla oy kullanmaya geldi mask
Ambulansla oy kullanmaya geldi
Ambulansla oy kullanmaya geldi
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Edirne Sultan 1'nci Murat Devlet Hastanesi'nde KOAH, tedavisi gören Osman Morto, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanmak istediğini belirterek, hastane yönetiminden yardım istedi. Hastanede sağlık personeli tarafında hazırlanan Morto, Evde Sağlık Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tekerlekli sandalye ile hasta nakil ambulansına alındı. Morto, hastaneye 7 kilometre mesafedeki Bosnaköy'e götürüldü. Morto, burada muhtarlık binasında bulunan 1391 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Morto, oy kullanmasını sağlayan sağlık ekiplerini teşekkür ederek, "Oyumuz millete, devlete hayırlı olsun" dedi.

Morto, oyunu kullandıktan sonra yeniden ambulansla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

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31 Mar 2024 - 12:18 DHA Edirne- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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