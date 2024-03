Oy vermeye atlarıyla geldiler

Türkiye genelinde 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi, saat 08.00'den itibaren başladı. Seçmenler, erken saatlerde oy kullanacakları okullara gitti. Bornova'da at eğitmeni Faruk Ceren oy kullanacağı Yaka Şengül Mustafa Karaca İlkokulu'na, Bayraklı'daki öğrencisi Melisa Onuk ise Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi'ne at üstünde geldi. Bayraklı'da oyunu kullanıp, Bornova'ya hocasının yanına gelen Onuk, "At eğitimi alıyorum ve ilk kez oy kullanacağım için bugünün hatıra olmasını istedim. Çok mutluyum. Güzel bir anı olacak" dedi.

Faruk Ceren ise "Yine can dostlarımızla geldik. Ata farkındalığa da dikkat çekmek istedik. Herkesten bu güzel dostlarımızı bir şekilde hayatlarının bir köşesine yerleştirmelerini istiyorum" diye konuştu. Faruk Ceren'e eşlik eden Karya Kulapa (12), "Atları çok seviyorum. Çok eğlendim" dedi.