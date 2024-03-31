"Oy sayımının huzur ortamında tecelli etmesi için çalışıyoruz"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için eşi Nur Yerlikaya ile birlikte, Çankaya İlkokulu'nda 1151 numaralı sandıkta oy kullandı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Yerlikaya, bugün sözün de kararın da millette olduğunu belirterek, "Hep beraber aziz milletimizin kararının sandığa güzellikle tecelli etmesi için gayret gösteriyoruz. Bugün seçim günü ve seçim sonrasında sandık oy sayımlarının huzur ve güven ortamında tecelli etmesi için de çalışıyoruz. Temennimiz, duamız her zaman olduğu gibi demokrasi bayramını en güzel şekilde geçirmemiz" dedi.