31 Mar 2024 - 11:56- Gündem G:

Seyyar sandıkta oylarını kullandılar

Konya’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için erken saatlerde okullara gelen vatandaşlar oy kullanırken, hasta veya engelli vatandaşlar için de seyyar sandıklar evlerine götürüldü. Evinde oyunu, eşi Ayşe Akyürek’le (83) birlikte kullanan Kadir Akyürek (90) “Memleketimiz için hayırlı olsun. Seçim sandığının evimize gelmesi büyük bir hizmet" ” dedi.

Seyyar sandıkta oylarını kullandılar mask
Seyyar sandıkta oylarını kullandılar
Seyyar sandıkta oylarını kullandılar
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1 milyon 649 bin 704 seçmenin oy kullanacağı Konya’da oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. 5 bin 365 sandığın bulunduğu Konya’da oy verme işlemi 17.00’de sona erecek. Erken saatlerde okullara gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Hasta veya engelli vatandaşlar için oluşturulan seyyar sandıklar da evlere götürüldü. Felçli olan Ahmet Ateş (51) hasta yatağında yakınlarının yardımıyla oy kullandı. Yaşlılığa bağılı rahatsızlıkları bulunan Kadir Akyürek ile eşi Ayşe Akyürek de evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı. Kadir Akyürek, “Memleketimiz için hayırlı olsun. Seçim sandığının evimize gelmesi büyük bir hizmet. Bundan daha iyi bir hizmet olmaz.” dedi.

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31 Mar 2024 - 11:56 DHA Konya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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