Seyyar sandıkta oylarını kullandılar

1 milyon 649 bin 704 seçmenin oy kullanacağı Konya’da oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. 5 bin 365 sandığın bulunduğu Konya’da oy verme işlemi 17.00’de sona erecek. Erken saatlerde okullara gelen vatandaşlar oylarını kullandı. Hasta veya engelli vatandaşlar için oluşturulan seyyar sandıklar da evlere götürüldü. Felçli olan Ahmet Ateş (51) hasta yatağında yakınlarının yardımıyla oy kullandı. Yaşlılığa bağılı rahatsızlıkları bulunan Kadir Akyürek ile eşi Ayşe Akyürek de evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı. Kadir Akyürek, “Memleketimiz için hayırlı olsun. Seçim sandığının evimize gelmesi büyük bir hizmet. Bundan daha iyi bir hizmet olmaz.” dedi.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.