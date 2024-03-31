"Seçim sonuçları bizim açımızdan iyi olacak"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Çankaya ilçesindeki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda 4625 numaralı sandıkta eşi Tuncer Akşener ile oy kullandı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Akşener, "Hür ve müstakil olarak ve ittifak siyasetine mahkum olmadan bu ucube sistemin dayattığı bu sistemin dışına çıkmak elbette çok yorucu. Bana göre partinin hemen hemen her bireyinin haksızlığa uğradığı, çok iftiralarla karşı karşıya kaldığımız; ama bu direnmenin Türkiye açısından göreceksiniz ki siz gençler açısından neye tekabül ettiğini 1 yıl sonra daha iyi anlayacağız. Dolayısıyla zorlu bir süreçti. Ben miting yerine, ilçelerde ve il merkezlerinde esnaf gezerek propaganda yaptım. Bedensel bir çalışma olduğu için bayağı da yoruldum. İnşallah hayırlısı olur. Seçim sonuçlarının Türkiye açısından iyi olacağını düşünüyorum. Bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Proje üzerinden rekabet etme siyaseti ve odakta seçmenin olduğu bir siyaset dilinin hakim olması için çaba gösterdiklerini belirten Akşener, "ani mesela basın emekçilerinin maaşı hiç konuşulmuyor fakındaysanız. Bunların konuşulabildiği, yerel basının durumunun konuşulabildiği seçimler ve bir siyaset dilini inşallah oluşturacağız diye ümit ediyorum" dedi.

'ANKARA'DA ÇOK İLGİNÇ GEÇECEK'

Akşener, Ankara'da seçim tahminine ilişkin soruya, "Seçim Ankara'da çok ilginç geçecek" diye cevap verdi. Akşener, ilk kez Ankara'da oy kullandığı hatırlatılınca da "Biz Ankara'da kiralık bir eve taşındık. Dolayısıyla kirası biraz yüksekçe bir ev. İstanbul'daki evimizi kiraya verdik. O kirayla burayı ödüyoruz. Yani onun için Ankaralı oldum. Onun için bunların konuşulması gerekiyor. Orta oyunu bu. Yani benim kaşım şöyle, gözüm böyle kime ne? Halbuki basın emekçilerinin sendikası yok. Canı istendiği gibi maaş veriyor. Yerelde asgari ücretin düşüğü maaş alıyor bu çocuklar. Siyasetçi kadar yorulan insanlarsınız siz. İnşallah iyi olacak. Her şey iyi olacak. Yani bizim durumumuz iyi olacak" diye konuştu.