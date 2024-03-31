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Yaşlı ve engelliler merdivenleri aştı

İstanbul'da sabah erken saatlerinden itibaren oylarını kullanmak için okullara gelen engelli ve yaşlılar merdivenleri güçlükle çıkarak oylarını kullandı.

Yaşlı ve engelliler merdivenleri aştı
Yaşlı ve engelliler merdivenleri aştı
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İstanbul’da sabah saat 8.00 itibarıyla oy kullanma işlemleri başladı. Yerel seçimlerde oy kullanmak isteyen engelli ve yaşlılar da zor şartlara rağmen oy kullanacakları okullara gelerek oylarını kullandı. Yürümekte güçlük çekenlere de yakınları merdivenlerden çıkararak yardım etti. Ayağında alçı olan bir kişi ise zorlansa da merdivenleri tutarak oy kullanmaya gitti. Oy kullanmaya gelen yaşlı ve engellilere öncelik verildi.

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31 Mar 2024 - 11:45 DHA İstanbul- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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