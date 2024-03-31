Şanlıurfada toplu oy gerginliği

Şanlıurfa Halfeti ilçesi Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre; bir grup, müşahitleri dışarı çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Buna itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi, arbede sırasında darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi durduruldu. Olayı duyan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da okula geldi. Öcalan kalabalık tarafından uzaklaştırılırken, jandarma okul ve çevresinde önlem aldı.