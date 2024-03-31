Şanlıurfada toplu oy gerginliği

Şanlıurfa Halfeti ilçesi Hilalli Mahallesi'ndeki Hilalli İlkokulu'nda meydana gelen olayda, iddiaya göre; bir grup, müşahitleri dışarı çıkararak toplu oy kullanmak istedi. Buna itiraz eden 1 avukat ile Yeniden Refah Partisi'nden 2 sandık müşahidi, arbede sırasında darbedildi. Olay ile ilgili tutanak tutulurken, itirazlar sonrası sandıkta oy verme işlemi durduruldu. Olayı duyan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan da okula geldi. Öcalan kalabalık tarafından uzaklaştırılırken, jandarma okul ve çevresinde önlem aldı.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.