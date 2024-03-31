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Amasya'da vatandaş oy kullanmayı sürdürüyor

Amasya’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00’de başladı. Kentte seçim için 387 sandıkta 108 bin kişi oy kullanacak.

Amasya'da vatandaş oy kullanmayı sürdürüyor
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Amasya'da oylarını kullanmak için seçmen kağıtları ile sandık başına gidenlere sandık başkanı ve diğer görevliler tarafından oy kullanımı işlemi ile ilgili kısa bilgi verdi. Ardından oy pusulası, zarf ve mühür ile kapalı kabin arkasına geçen vatandaşlar oy kullandı. Toplam 108 bin seçmene sahip kentte oy verme işleminin 308 sandıkta saat 17.00'a kadar yapılacağı belirtildi.

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31 Mar 2024 - 11:27 DHA Amasya- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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