31 Mar 2024 - 11:20- Gündem G:

Göktaş: "Demokrasimizin bayram günü"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da oyunu kullandı. Bakan Göktaş, "Bugün demokrasimizin bayram günü. Bizler de her vatandaşımız gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik" dedi.

Göktaş: "Demokrasimizin bayram günü" mask
Göktaş: "Demokrasimizin bayram günü"
Göktaş: "Demokrasimizin bayram günü"
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çankaya ilçesindeki Gazi Anadolu Lisesi’nde 4 bin 135 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Göktaş, oyunu kullandıktan sonra çıkışta yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasimizin bayram günü. Bizler de her vatandaşımız gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık, sonuçların da İnşallah ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’nin kazanacağı bir seçim olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.

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31 Mar 2024 - 11:20 DHA Ankara- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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