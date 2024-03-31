Göktaş: "Demokrasimizin bayram günü"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çankaya ilçesindeki Gazi Anadolu Lisesi’nde 4 bin 135 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Bakan Göktaş, oyunu kullandıktan sonra çıkışta yaptığı açıklamada, "Bugün demokrasimizin bayram günü. Bizler de her vatandaşımız gibi vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Oyumuzu kullandık, sonuçların da İnşallah ülkemiz için milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye’nin kazanacağı bir seçim olacağına yürekten inanıyorum" diye konuştu.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.