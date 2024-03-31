Samsun'da oylar hızla veriliyor

Samsun'da il genelinde toplam 1 milyon 38 bin 91 seçmen, 3 bin 656 sandıkta oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Seçmenler, büyükşehir belediye başkanlığı için beyaz oy pusulası, ilçe belediye başkanlığı için mavi oy pusulası, belediye meclis üyeliği için ise sarı oy pusulasını alarak sandığa gitti. Vatandaşlar muhtar seçimi için hazırlanan pusulalar ile birlikte oy pusulalarını zarflara yerleştirdi ve oylarını kullandı. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için oy verme işlemi, 17.00 itibariyle sona erecek. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde Samsun’da seçim güvenliğinin sağlanması amacıyla 4 bin 634 personel görev aldı.
Video için play'e tıklayın
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.