Yusufeli’de ilk seçim heyecanı

Artvin Yusufeli ilçesinde Çoruh'un üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile Hidroelektrik Santrali (HES) inşası tamamlandı. 22 Kasım 2022'de su tutmaya başlayan baraj, Yusufeli ilçe merkezi ile Yeniköy, Tekkale, Irmakyanı, Çeltikdüzü, Çevreli, İşhan ve Meşecik köylerini su altında bıraktı.

YENİ İLÇEDE İKİNCİ SEÇİM

Baraj suları altında kalan Yusufeli ilçesinden göç edenler, yeni ilçede 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi sonrası ikinci kez sandık başına gitti. 153 yıllık tarihinde 7'nci kez taşınma süreci yaşanan Yusufeli halkı, saat 07.00’den itibaren sandık başlarına giderek 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Yeni yerleşim yerleri tarihinde ilk kez 5 yıl görev alacak belediye başkanını seçmek için kurulan 113 sandıkta oy kullanan vatandaşlar, seçimin kent, ilçe ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Sabah erken saatte ilçedeki okulda kurulan sandık başına gelerek oyunu kullanan Ayşe Doğru "Heyecanlıyız tabii ki. Baraj suları altında kalan eski ilçemizden taşındığımız burada ilk kez yerel yönetimler için oy kullanıyoruz" dedi. Sinan Özer de, "Vatandaşlık görevimizi yaparak sandık başlarına gelerek oyumuzu kullandık. Memleketimize hayırlı olsun" diye konuştu.