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Rusya, Harkiv’i vurdu

Rusya, Ukrayna’nın kuzeyindeki Harkiv bölgesinde bombardıman düzenledi. Saldırılarda 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Rusya, Harkiv’i vurdu mask
Rusya, Harkiv’i vurdu
Rusya, Harkiv’i vurdu
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Ukrayna Ulusal Polisi’nden yapılan açıklamada, saldırıların 30 ve 31 Mart’ta, İzyum, Chuhuiv, Kupiansk ve Harkiv kentinin semtlerinde düzenlendiği ifade edildi. 30 Mart yerel saatle 21.10 sıralarında Harkiv kentinde düzenlenen saldırıda, 35 yaşında bir erkeğin hayatını kaybettiği ve 77 yaşındaki bir kadının da yaralandığı belirtildi. 31 Mart yerel saatle 00.35 sıralarında İzyum bölgesinin Borova kasabasında düzenlenen saldırıda ise 19 yaşında bir erkeğin yaşamını yitirdiği, 27 yaşındaki bir erkeğin de yaralandığı açıklandı. Saldırılarda çok sayıda otomobil ve yerleşim yerinin de hasar gördüğü aktarıldı.

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31 Mar 2024 - 10:32 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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