"Seçimler her zaman demokrasi bayramı olmuştur"

Ankara'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi, saat 08.00 itibarıyla başladı. 4 milyon 304 bin 871 seçmenin bulunduğu Başkent'te vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına gitti. Bakan Yumaklı, oyunu Çankaya Şehit Feramil Ferhat Kaya Anadolu Lisesi'nde 3259 numaralı sandıkta kullandı. Çıkışta açıklama yapan Bakan Yumaklı, "Seçimler her zaman için ülkemizde bir demokrasi bayramı olmuştur. Milletimiz çok yoğun bir katılım oranıyla iradesini sandığa yansıtmıştır. Bu seçimde de öyle olacağını umuyorum. Bütün vatandaşlarımızın huzur içerisinde bir seçim süreci geçireceğini düşünüyorum. İnşallah yine yüksek bir katılım oranıyla milletimiz iradesini sandığa yansıtacaktır. Ben bu süreç içerisinde görev yapan bütün kamu görevlilerine, sandık görevlilerine ve diğer görevlilere kolaylıklar, başarılar diliyorum. Huzurla bu sürecin de sonuçlanarak tamamlanmasını ve sonuçların ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.