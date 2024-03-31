Rize'de vatandaşlar oy kullanıyor

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Rize merkez, ilçe ve beldelerinde toplam 260 bin 453 seçmen için bin 67 sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gelenler, saat 07.00 itibari ile oy kullanımına başladı. Kentte, köy okulları ve çay alım yerlerine gelen vatandaşlar oylarını kullanmak için sandık başında yerini aldı. En fazla seçmen sayısı olan kent merkezinde kurulan 373 sandıkta 109 bin 478 seçmen oy kullanacakken, en az seçmenin bulunduğu İkizdere ilçesinde ise 7 bin 580 seçmen 43 sandıkta oy kullanacak.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.