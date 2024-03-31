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Rize'de vatandaşlar oy kullanıyor

Rize'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 07.00’de başladı. Kentte seçim için 1067 sandıkta 260 bin 451 kişi oy kullanacak.

Rize'de vatandaşlar oy kullanıyor mask
Rize'de vatandaşlar oy kullanıyor
Rize'de vatandaşlar oy kullanıyor
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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Rize merkez, ilçe ve beldelerinde toplam 260 bin 453 seçmen için bin 67 sandık kuruldu. Oy kullanmak için sabah erken saatlerde sandık başına gelenler, saat 07.00 itibari ile oy kullanımına başladı. Kentte, köy okulları ve çay alım yerlerine gelen vatandaşlar oylarını kullanmak için sandık başında yerini aldı. En fazla seçmen sayısı olan kent merkezinde kurulan 373 sandıkta 109 bin 478 seçmen oy kullanacakken, en az seçmenin bulunduğu İkizdere ilçesinde ise 7 bin 580 seçmen 43 sandıkta oy kullanacak.

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31 Mar 2024 - 10:06 DHA Rize- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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