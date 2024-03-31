Gazze'ye gıda yardımı

WCK’dan yapılan açıklamada, “WCK'dan Juan Camilo, Gazze'ye giden yüzlerce ton gıda yüklü ikinci deniz yardım sevkiyatımız yola çıkarken Kıbrıs açıklarında. Bu rotayı ortaklarımızla birlikte açtık, böylece kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Filistinlilere mümkün olduğunca çok gıda ulaşacak” denildi.
Gemiden görüntü paylaşan Camilo, “Gemilerden 3'ü şu anda Gazze halkı için tonlarca gıda ile Gazze sahiline gidiyor. Şu anda 400 ton gıda yükledik. Konserve ürünlerimiz var, pirincimiz var, unumuz var ve bunlar önümüzdeki günlerde ulaşacak” dedi.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.