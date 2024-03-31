Gazze'ye gıda yardımı

WCK’dan yapılan açıklamada, “WCK'dan Juan Camilo, Gazze'ye giden yüzlerce ton gıda yüklü ikinci deniz yardım sevkiyatımız yola çıkarken Kıbrıs açıklarında. Bu rotayı ortaklarımızla birlikte açtık, böylece kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Filistinlilere mümkün olduğunca çok gıda ulaşacak” denildi.

Gemiden görüntü paylaşan Camilo, “Gemilerden 3'ü şu anda Gazze halkı için tonlarca gıda ile Gazze sahiline gidiyor. Şu anda 400 ton gıda yükledik. Konserve ürünlerimiz var, pirincimiz var, unumuz var ve bunlar önümüzdeki günlerde ulaşacak” dedi.