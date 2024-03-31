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Gazze'ye gıda yardımı

Doğal afetlerin ardından gıda yardımı sivil toplum kuruluşu World Central Kitchen’in (WCK) Toplumsal Sosyal Yardım Müdürü Juan Camilo, tonlarca gıda taşıyan 3 geminin Kıbrıs’tan Gazze’ye yola çıktığını duyurdu.

Gazze'ye gıda yardımı
Gazze'ye gıda yardımı
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WCK’dan yapılan açıklamada, “WCK'dan Juan Camilo, Gazze'ye giden yüzlerce ton gıda yüklü ikinci deniz yardım sevkiyatımız yola çıkarken Kıbrıs açıklarında. Bu rotayı ortaklarımızla birlikte açtık, böylece kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olan Filistinlilere mümkün olduğunca çok gıda ulaşacak” denildi.

Gemiden görüntü paylaşan Camilo, “Gemilerden 3'ü şu anda Gazze halkı için tonlarca gıda ile Gazze sahiline gidiyor. Şu anda 400 ton gıda yükledik. Konserve ürünlerimiz var, pirincimiz var, unumuz var ve bunlar önümüzdeki günlerde ulaşacak” dedi.

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31 Mar 2024 - 09:55 DHA - Dünya

Mahreç  Dha Ajansı

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