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Gaziantep'li halk sandık başında

Gaziantep’te 2024 Mahalli İdareler Genel için ilk oylar kullanılmaya başlandı.

Gaziantep'li halk sandık başında
Gaziantep'li halk sandık başında
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Kentte, sabah erken saatlerde oy kullanacak vatandaşlar okulların önünde beklemeye başladı. 4 bin 418 sandığın kurulduğu Gaziantep’te 1 milyon 393 bin 956 seçmen oy kullanıyor. 07.00 itibari ile okula gelen seçmenler, polislerin kimlik kontrolü ve üst aramasının ardından oy kullanacakları sınıflara girdi. Sandık görevlilerinin de kontrolünün ardından vatandaşlar oylarını kullanmaya başladı.

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31 Mar 2024 - 09:21 DHA Gaziantep- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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