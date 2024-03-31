Malatya'da seçmenler oy veriyor

Malatya'da saat 07.00'den itibaren vatandaşlar oy kullanma işlemlerine başladı. Kent genelinde 542 bin 177 seçmen 779 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00' a kadar oylarını kullanacak. Seçimlerin güvenli ortamda yapılması için kentte 2 bin 781 polis ve 2 bin 59 jandarma personeli görev alıyor.
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.