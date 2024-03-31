Seçim yasakları başladı

Türkiye belediye başkanlarını seçmek için bugün sandığa gidiyor.

SEÇİM YAYIN YASAKLARININ BAŞLADIĞI DUYURULDU

Yeni yılın ilk günlerinden itibaren resmi olarak seçim takvimini başlatan YSK tarafından yeni bir sürece girildiği öğrenildi. 30 Mart gününe girilmesinin ardından seçim yayın yasaklarının başladığı ifade edildi.

Bu sürecin ardından seçim günü de dahil olmak üzere YSK tarafından yeni bir açıklama gelene kadar hiç bir parti ya da adayın reklamı yapılamayacak. Seçim sürecine ait yorum içeren yayınlara yer verilemeyecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 31'inci maddesine göre yapılan uygulama kapsamında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'de bir açıklama yaptı.

RTÜK BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Başkan Şahin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda medya kuruluşlarına yönelik “ Değerli yayıncı dostlarımız, YSK kararları gereği 29 Mart saat 23:59'dan seçim gününe kadar siyasi reklamların yayınlanması yasaktır. Ayrıca medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar,30 Mart saat 18.00'e kadar seçime katılan siyasi partiler ile adayların sözlü, yazılı ve görüntülü propaganda faaliyetlerini yayınlayabileceklerdir. Önemle hatırlatırız” ifadeleri kullanıldı.

Sürecin tamamlanmasının ardından 2029 yılına kadar yerel yönetimlerde yer alacak başkanlar seçilmiş olacak. Seçimin ardından oy sayılma işlemine geçilmesi beklenirken gecenin ilerleyen saatlerinde resmi olmayan sonuçlara göre kazananlar öğrenilecek.

