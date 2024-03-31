21 ilde “BOZDOĞAN-18” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:
"21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-18” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"
2️⃣1️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-18” operasyonlarında 5️⃣1️⃣ şüpheli yakalandı❗
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki,
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle… pic.twitter.com/ycAoxl3mVX
— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 31, 2024
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Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.