31 Mar 2024 - 08:33- Asayiş G:

21 ilde “BOZDOĞAN-18” operasyonu

Bakan Yerlikaya, 21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik yapılan,“BOZDOĞAN-18” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandığını açıkladı.

21 ilde “BOZDOĞAN-18” operasyonu mask

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi:

  "21 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik 4 gündür gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-18” operasyonlarında 51 şüpheli yakalandı.

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki, Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Milletimizin duası ve desteği, güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz"

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31 Mar 2024 - 08:33 - Asayiş

Mahreç  Melisa Sapaz

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