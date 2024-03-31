31 Mar 2024 - 08:02- Gündem G:

Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı

Kahramammaraş'ta Mahalli İdareler Seçimi için Kahramanmaraş'ta saat 07.00 itibariyle oy verilmeye başlandı.

Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı mask
Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı
Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi başladı
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Sandık kurulu görevlilerinin sabah erken saatlerde okullara gelerek hazırlıklarını tamamladığı Kahramanmaraş'ta, saatler 07.00'ı gösterdiğinde seçmenler okullara alınmaya başladı. Kayıtlı oldukları sandıklara giden seçmenler, büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesi ve belediye meclis üyesi oy pusulaları ile muhtarlık pusulalarıyla beraber kabine girerek oylarını kullandı. Kahramanmaraş'ta oy verme işlemi saat 16.00'da sona erecek.

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31 Mar 2024 - 08:02 DHA Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Dha Ajansı

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