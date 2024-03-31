'Şirket içi öğrenme kültürü geliştirilmeli'

TRANSEARCH International Türkiye Yönetici Ortağı Murat Öztürk, gelecek nesil liderlerde en çok aranan özelliğin duygusal zekâ olduğunu belirtti. Öztürk'e göre, sonuç odaklılık, dayanıklılık, müşteri merkezli yaklaşım, değer yaratma ve iş birliği yapma yeteneği gibi özellikler de duygusal zekayı takip eden yetkinlikler arasında yer alıyor.

Dünya genelinde 40 ülkede, 60'tan fazla ofisi ile hizmet veren yönetici arama şirketi TRANSEARCH, kurumların liderlik ihtiyaçlarına yanıt verirken yeni nesil liderlik özelliklerini ve kurumsal trendleri araştırma sonuçları doğrultusunda değerlendiriyor. TRANSEARCH Türkiye'nin Yönetici Ortağı Murat Öztürk, son küresel araştırmalara dayanarak kurumsal kültürün şekillenmesinde liderlerin rolünü ve yeni nesil liderlik özelliklerini özetliyor. Öztürk, "Liderlikte duygusal zekâ her zaman önemli olmuştur; şimdiyse diğer tüm yetkinlikler arasında öne çıkıyor. Yapılan araştırmalar, duygusal zekanın liderlere, takımlarının duygusal dalgalanmaları sırasında doğru yolu bulmada, empati ve anlayışla rehberlik etmede bir liderlik pusulası görevi gördüğünü ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

Kültürün şekillenmesinde duygusal zekanın rolü

Murat Öztürk, TRANSEARCH International’ın da üyeleri arasında yer aldığı AESC tarafından yayınlanan "Rekabet Avantajı Olarak İyimserlik" raporunu değerlendirerek, “Yönetici araştırma ve liderlik danışmanlığı mesleğinin çatı kuruluşu olan AESC’nin son raporu, günümüz iş dünyasında liderler için en kritik yetkinliğin duygusal zekâ olduğunu ortaya koydu. Bu beceri, sonuç odaklılık, dayanıklılık, müşteri merkezli yaklaşım, değer yaratma ve iş birliği gibi özelliklerle birlikte liderleri sadece mevcut başarıya değil, aynı zamanda otomasyon ve yapay zekâ gibi değişen teknolojilere uyum sağlama yeteneğine de yönlendiriyor. Dönüşüme liderlik edebilmek için tüm bu yetkinlikleri iyi kullanan liderlere kritik bir ihtiyaç var” cümlelerini kullandı.

Büyük istifanın nedeni de çözümü de liderlik

TRANSEARCH International'ın İnsan Yönetimi İçgörüleri Araştırması, çalışanların yüzde 79'unun kendilerini "Sessiz İstifa" fenomeninin bir parçası olarak gördüğünü ortaya koydu. Sessiz istifa oranlarındaki artış, işletmeler için azalan üretkenlik, düşük çalışan elde tutma oranları ve şirket kültürü üzerinde olumsuz etkiler gibi önemli zorluklar doğuruyor. Bu sorunları ele almak, liderlik gelişimi, kurumsal değerlerin açık iletişimi ve çalışan katılımını teşvik eden bir ortamın teşvik edilmesini içeren kapsamlı bir yaklaşım gerektiriyor. Murat Öztürk, "Araştırmamız, sessiz istifanın, liderlik ve kurumsal amaç arasındaki uyumsuzluğun bir sonucu olarak ortaya çıktığını gösteriyor. Organizasyonlar, çalışanların şirketin misyonu ve değerleriyle derin bir bağ kurmasını sağlayacak şekilde liderlik gelişimi ve açık iletişime yatırım yapmalıdır. Bu, sadece daha bağlı bir iş gücü yaratmanın değil, aynı zamanda daha sağlıklı ve üretken bir çalışma ortamı oluşturmanın da anahtarıdır" dedi.

Şirket içi öğrenme kültürü geliştirilmeli

TRANSEARCH International'ın analizlerine göre, liderlerin çalışanların kişisel ve profesyonel gelişimlerini teşvik etmeleri, organizasyonun rekabet avantajını artırmada kritik bir rol oynuyor. Murat Öztürk, değişen iş dünyasında kuruluşların başarısının, öğrenme ve gelişim ortamıyla şekillendiğini belirterek "Liderler, öğrenme ve gelişim kültürünü destekleyerek ve kendileri de bu sürecin bir parçası olarak örnek oluşturarak hem çalışanların hem de organizasyonun sürekli evrim geçirmesini sağlar. Bu durum, sadece bireysel büyüme için değil, aynı zamanda organizasyonun dinamik iş ortamında gelişim göstermesi için de hayati öneme sahiptir" dedi.