Çin'deki altı doğal bölgeye UNESCO onayı



Mount Changbaishan Geopark, diğer beş jeolojik parkla birlikte, 27 Mart Çarşamba günü Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - UNESCO) tarafından “küresel jeolojik park” ilan edildi. UNESCO Yönetim Kurulu, eldeki küresel jeolojik park mevcuduna 18 park daha eklemeyi uygun gördü. Paris’te yerleşik UNESCO, bu yeni eklemelerle beraber dünyanın 48 ülkesinde bulunan jeolojik park sayısının 213’e çıktığını bildirdi.

Yeni belirlenen parklar arasında bulunan Mount Changbaishan Geopark, kuzeybatıdaki Jilin eyaletinde yer alıyor. Bu parkta son derecede ilginç yer kabuğu biçimleri ve çok aşamalı volkanik püskürmelere sahne olduğu belli olan farklı kaya tipleri bulunuyor. Yaklaşık bin yıl önce meydana gelmiş “bin yılın volkan patlaması” olarak bilinen yeni tarihte meydana gelen volkanik püskürmelerin en büyüklerinden biri olup kalıcı görüntüler bırakarak uluslararası önemde volkanik birikimler yarattı.

UNESCO tarafından ilan edilen diğer beş jeolojik park ise Hubei eyaletinde yer alan Enshi Grand Canyon-Tenglongdong Cave Geopark, Gansu eyaletindeki Linxia Geopark, Fujian eyaletinde bulunan Longyan Geopark, Jiangxi eyaletindeki Wugongshan Geopark ve Guizhou eyaletinden Xingyi Geopark.