Ekon,amatör sporcuların yanında

Ekon, sporun birleştirici etkisi ve gücüne inanarak, gönüllülük esası ile faaliyet gösteren Acıbadem Üsküdar Futbol Kulübü'ne verdiği destekle sağlıklı genç zihinlerin spor hayatına katkıda bulunuyor. Acıbadem Futbol Kulübü; sporcularından aidat toplamayan idealist kulüplerin başında geliyor.

Gençlerin sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde en büyük katkıyı sporun sağlayacağına inanan yönetim, Ekon gibi sanayi kuruluşlarının amatör sporculara desteğinin önemli olduğunu vurguluyor.

Ekon, sadece bir kondansatör markası olmanın ötesine geçerek, toplumsal sorumluluk anlayışını ön plana çıkarak projelere yöneliyor. Genç yeteneklere verilecek fırsatlar ile çok güzel işler yapılabileceğine inanan marka, spora katkıda bulunmanın, özellikle yerel sporcuların gelişimine katkı sağlamanın ciddi kazanımlar elde etmeye imkan tanıyacağını belirtiyor.

Ekon Kondansatör yönetimi, gelecek nesillerin ülkemize yakışır işler yapmasının yolunu onları modern çağın tehlikelerinden uzak tutmakla sağlanacağını belirtti. “Bunun için gençleri spora, sanata ve bilime yönlendirmeli, gerektiğinde destek vermeliyiz” diyen yetkililer, gelecekte de gençlere yol açacak her türlü projede etkin rol oynamayı hedeflediklerini söyledi.