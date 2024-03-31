Uzmanından kabızlık uyarısı

Kabızlık, modern yaşamın getirdiği birçok faktörden kaynaklanabilen önemli bir sağlık problemi olarak son zamanlarda sık sık gündeme gelmeye başladı. Uzmanlar hareketsiz bir yaşam tarzı, yetersiz lif alımı, düzensiz beslenme alışkanlıkları, stres ve bazı sağlık sorunları kabızlık riskini artırdığını açıklıyor. Fitoterapist Doktor Muammer Yıldız, bu durumun giderek arttığına dikkat çekiyor ve doğal yöntemlerle kabızlığın üstesinden gelmenin mümkün olduğunu vurguluyor.

Doktor Yıldız, kabızlığın doğal çözümleri konusunda şu önerilerde bulundu:

Lif Bakımından Zengin Beslenme: Günlük beslenme programınıza lif açısından zengin gıdalar ekleyerek bağırsak hareketlerini düzenleyebilirsiniz. Sebze, meyve, kepekli tahıllar gibi lifli gıdalar sindirim sistemini destekler ve kabızlığı önler.

En az 8-10 bardak su tüketilmeli

Bol Su Tüketimi: Yeterli miktarda su içmek, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. Günde en az 8-10 bardak su içmeye özen göstermek kabızlık riskini azaltır.

Düzenli Egzersiz: Fiziksel aktivite bağırsak hareketlerini artırır ve sindirim sisteminin daha etkin çalışmasını sağlar. Haftada en az 30 dakika tempolu yürüyüş, bisiklet sürme veya egzersiz yapmak kabızlığı önlemeye yardımcı olabilir.

Stresi azaltmak gerekiyor

Doktor Muammer Yıldız, kabızlık problemine doğal çözümlerin yanı sıra, beslenme alışkanlıklarını düzenlemek ve stresi azaltmak gibi yaşam tarzı değişikliklerinin de önemli olduğunu belirtiyor. Ancak kronik kabızlık sorunu yaşayan bireylerin bir sağlık uzmanına danışmalarının önemli olduğunu da vurguluyor.

Dr. Yıldız’dan bitki önerileri: Bodur otu, altın otu, rezene…

Fitoterapist Doktor Muammer Yıldız, kabızlık sorunlarına ilişkin doğrudan bitki isimleri de vererek önerilerini sürdürdü. Bodur otu, altın otu ve rezenenin kabızlığa iyi geldiğini ifade eden Yıldız’ın bitki önerileri ve bunlara ilişkin açıklamaları ise şöyle oldu:

Bodur Otu: Dr. Yıldız'a göre, bodur otu kabızlığı gidermede çok etkilidir. Hızlı etki gösterir ve bağırsaklarda gazı alıp kabızlığı giderir.

Altın Otu: Sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

Rezene: Sindirimi düzenler ve mide gazını azaltır.

Sinameki: Bağırsak hareketlerini artırarak kabızlığı giderir.

Kara Halile: Sindirimi düzenler ve bağırsak sağlığını destekler.

Çıban Otu: Bağırsak hareketlerini artırır ve kabızlığı giderir.

Mercan Otu: Sindirimi kolaylaştırır ve kabızlığı önler.

Safran Bitkisi: Bağırsak sağlığını destekler ve sindirimi iyileştirir.

Arap Zamkı: Sindirim sistemi üzerinde yatıştırıcı etkileri vardır ve kabızlığı gidermeye yardımcı olabilir.